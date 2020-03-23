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رياضة

تقارير: أومتيتي يسهل عودة نيمار لبرشلونة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، قد يلعب دورًا في عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني.

ولعب نيمار بقميص البلوجرانا في الفترة من 2013 حتى 2017، قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان في صفقة بلغت 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يحاول إعادة نيمار منذ الصيف الماضي، موضحة أن البارسا قد يتحدث مجددًا مع إدارة باريس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أنه رغم الإعلان عن إمكانية إدخال إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال أو فيليب كوتينيو كجزء من الصفقة إلا أن أومتيتي قد يلعب الدور الأكبر في صفقة نيمار، خاصة بعد تهميشه في برشلونة.

وعانى أومتيتي من قلة المشاركة مع برشلونة في ظل الاعتماد على الثنائي جيرارد بيكيه وكليمونت لينجليه، بجانب الإصابات الطويلة التي يعاني منها اللاعب الفرنسي، التي جعلت البارسا يفكر في الاستغناء عنه والتعاقد مع إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي.
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