إيطاليا: طائرة روسية تحمل متخصصين ومساعدات

الدفاع الروسية وصول طائرة عسكرية روسية ثانية، تقل على متنها أخصائيين ومعدات مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا، إلى إيطاليا.





ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الوزارة ، إن "طائرة النقل العسكرية الثانية" إيل 76 "بالنيابة لقوات الفضاء الروسية وصلت مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا".





كانت أول طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية أقلعت من موسكو أمس محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".





وجاء في بيان الوزارة "إن مجموعة من حوالي 100 شخص مستعد للمغادرة، يضم فريق من كبار المتخصصين في مجال علم الفيروسات وعلم الأوبئة من وزارة الدفاع الروسية، الذين لديهم خبرة دولية كبيرة في مكافحتها ، إلى جانب المعدات الحديثة لتشخيص وتنفيذ إجراءات التطهير".





وأفادت الوزارة بأن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية من طراز "إيل 76" جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.





وستحمل الطائرات ثمانية فرق طبية وتمريضية بالإضافة إلى المعدات والأدوات الطبية والسيارات وأدوات التعقيم والتطهير مع المتخصصين للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.





وقال الكرملين في بيان سابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والأنشطة المتبعة للحد من انتشاره".