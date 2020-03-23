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تعليم

أزهري يؤلف كتابا عن التحفة الكمبودية للمبتدئين فى تعلم اللغة العربية

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:59 ص
أزهري يؤلف كتاب عن
أزهري يؤلف كتاب عن التحفة الكمبودية لتعلم اللغة العربية
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محمد شحتة
صدر مؤخرا كتاب عن التحفة الكمبودية، للمؤلف الدكتور محمود سعيد محمد أبوغزال، أحد خريجي جامعة الأزهر من كلية اللغة العربية وحاصل على دكتوراه فى اللغويات.

وقال محمد أبو غزال، لصدى البلد، إن العلماء الأجلاء رضوان الله عليهم ، قاموا بوضع قواعد اللغة العربية خدمة للغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، لتصير تلك القواعد قانونا يعصم الكاتب والمتكلم والسامع من الخطأ فى الفهم أو التأويل منوها أننا الآن فى أمس الحاجة لفهم قوانين اللغة الفصحى بل والسعي لاكتساب الموهبة اللغوية الفطرية ولهذا ألفت كتابى ( التحفة الكمبودية قواعد النحو الأساسية ، للمبتدئين فى تعلم اللغة العربية).

وأضاف انه قام بعرض تطبيقى تحليلي لشرح الشيخ:أحمد زينى دحلان ، على متن الآجرومية ، أقدمه للمبتدئين فى تعلم النحو العربي ، لما فيه من سهولة العبارة والعناية بالإعراب لكل الأمثلة .

وتابع: قد دفعنى إلى إخراجه على هذا النحو ، ما لمسته من قلة معرفة الطلاب بالإعراب خاصة فى مرحلتي الإعدادى والثانوى أثناء عملي بالتدريس ، ولم أنس إلحاح الطلاب علىّ لأدلهم على كتاب سهل يؤسس لديهم أسس الإعراب التطبيقي ويمهدها للمبتدئين ليسهل عليهم مطالعة ابن عقيل وغيره ، لأنهم لم يألفوا أن يقوموا بتطبيق القواعد ولم يتمرنوا على استنباط الإعراب ، ورأيت شرح ابن دحلان على الآجرومية يوفر هذا الاستنباط والتطبيق ، فزدته شرحا ، وأخرجته مخرجا واضحا مفصلا سهلا لتعم الفائدة به .

ومتن الآجرومية كتاب مبارك عظيم النفع ، ما قرأه مبتدئ إلا وانتفع به وهذا من بركته , وهو كتاب عالمى انتفع به أبناء الغرب وترجموه عدة مرات للغاتهم منها ، وألفوا قواعد لغاتهم وفق منهجه ، بل وأخذوا من اسم الآجرومية اسم قواعدهم : جرامر .

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