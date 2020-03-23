زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، التصدى لظاهرة الزحام الشديد الذى تشهده مخابز محافظة الفيوم من قبل المواطنين ، هذه الأيام لشراء الخبز.

شدد الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ، وتكليف مدير عام تموين الفيوم بالقضاء على هذه الظاهرة.

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وقام المهندس سيد حرز الله مدير عام تموين الفيوم بالمرور على عدد كبير من المخابز البلدية ، وحذر اصحاب المخابز من تكرار ظاهرة الزحام .

كما عقد حرز الله اجتماعا طارئا مع جميع مديريى الإدارات التموينية لمتابعه المخابز من وقت العجن فى الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن لتفادى الازدحام و وصول الخبز للمواطن بالمواصفات القياسية .

و قامت مجموعه من الحملات الرقابية على جميع المخابز لمباشرة عملية توزيع الخبز على المواطنين ببندر الفيوم اول وتجنب اى ازدحام وتكدس من المواطنين.