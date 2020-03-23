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محافظات

زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، التصدى لظاهرة الزحام الشديد الذى تشهده مخابز محافظة الفيوم من قبل المواطنين  ، هذه الأيام لشراء الخبز.

شدد  الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ، وتكليف مدير عام تموين الفيوم  بالقضاء على هذه الظاهرة.

 

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وقام  المهندس سيد حرز الله مدير عام تموين الفيوم بالمرور على  عدد كبير من المخابز البلدية  ، وحذر اصحاب المخابز من تكرار ظاهرة الزحام .

كما عقد  حرز الله اجتماعا طارئا مع جميع مديريى  الإدارات التموينية لمتابعه المخابز من وقت العجن فى الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن لتفادى الازدحام و وصول الخبز للمواطن بالمواصفات القياسية .

و قامت مجموعه من الحملات الرقابية على جميع المخابز لمباشرة  عملية توزيع الخبز على المواطنين ببندر الفيوم اول وتجنب اى ازدحام وتكدس من المواطنين.

زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك
زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك
زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك
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