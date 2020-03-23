زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم،
التصدى لظاهرة الزحام الشديد الذى تشهده مخابز محافظة الفيوم من قبل المواطنين ، هذه الأيام لشراء الخبز.
شدد الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ، وتكليف مدير عام تموين الفيوم بالقضاء على هذه الظاهرة.
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الفاقد والتالف إلكترونيا
وقام المهندس سيد
حرز الله مدير عام تموين الفيوم بالمرور على
عدد كبير من المخابز البلدية ،
وحذر اصحاب المخابز من تكرار ظاهرة الزحام .
كما عقد حرز
الله اجتماعا طارئا مع جميع مديريى الإدارات
التموينية لمتابعه المخابز من وقت العجن فى الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن
لتفادى الازدحام و وصول الخبز للمواطن بالمواصفات القياسية .
و قامت مجموعه من الحملات الرقابية على جميع المخابز لمباشرة
عملية توزيع الخبز على المواطنين ببندر الفيوم
اول وتجنب اى ازدحام وتكدس من المواطنين.