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الأم المثالية لشهداء الجيش والشرطة تكشف تفاصيل لقائها بالرئيس السيسى.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشفت الأم المثالية والدة الشهيد كريم وجيه، عن تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، قائلة : إنها سعيدة جدًا بتخليد ذكرى حياة ابنها فى حياته الصغيرة، مؤكدة أن الشرطة لم تنسها ورشحتها لكى تحصل على لقب الأم المثالية، لافتة إلى ان التكريم فى الأصل لابنها الشهيد وليس لشخصها، لافتة انها سعيدة جدًا لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الام المثالية، خلال حديثها ببرنامج " صباح الخير يامصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن لقاءها مع الرئيس عبد لفتاح السيسى كان أكثر ودية، مشيرة إلى انها كانت تتوقع تكريم كافة السيدات والامهات المثاليات، وفوجئت بتكريم عدد قليل جدًا من الامهات أمس، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مهتما جدًا بحديث الأمهات المثاليات وكان ينصت لهن باهتمام.

وتابعت: " الام المثالية لشهداء الجيش والشرطة، قالت له مش بعرف أتكلم أوى، قالها اتكلمى بطبيعتك أنا عايز أسمعك"، مشيرة إلى أنها سعيدة جدًا بتكريم ابنها الوحيد الشهيد، فكان ابنها وصديقها ولكنه لا يغلى على البلاد.

وأكدت أنه لولا تضحيات الشهداء لم نكن نستطيع العيش بسلام فى وطننا مصر، مضيفة أن ابنها صمم الالتحاق بالشرطة وأن يلتحق بالعمليات الخاصة، موضحة أنها لم تعرف انتسابه للعمليات الخاصة إلا بعد استشهاده.

وأردفت أن ابنها الشهيد تحمل المرحلة واستشهد هو وزملاؤه، لكى نعيش بأمان، مناشدة بتدريس بطولات الشهداء فى المدارس لكى تخلد ذكراهم.
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