مدينة محصنة.. رئيس جهاز بدر: تطهير كل السيارات قبل دخولها من البوابة.. فيديو





وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الاولى، أنه يتم تطهير المكاتب كل ساعتين، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير المكاتب بالكلور وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.





وتابع أنه تم تطهير كافة المنشآت الحيوية فى مدينة بدر، وتطهير الاوتوبيسات العامة ومحطات الاوتوبيسات، مؤكدًا أنه يتم تطهير أى عربية تدخل من مدخل المدينة، من خلال إقامة اكمنة لتطهير السيارات والراكبين بها.





وأوضح أن مدينة بدر لها مدخلان ويتم تطهير كافة السيارات التى تدخل المدينة للحفاظ على سكانها، مؤكدًا أن وقت الذروة يكون فى الصباح الباكر فى الفترة ما بين 7 صباحًا وحتى 10 صباحًا.





وأردف أن عملية تطهير السيارة لا تتخطى الثلاث دقائق، مؤكدًا أنه تم التواصل مع قسم الشرطة والتواصل مع رؤساء أحياء المدينة لتطبيق تعليمات مجلس الوزارء بإغلاق المحلات فى الساعة 7 مساء.

قال رئيس جهاز مدينة بدر، عماد مندور، إن المدينة اتخذت عدة اجراءات احترازية قبل انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر، من خلال اطلاق حملة توعية لسكان المدينة والوقاية منه والتصدى له لمنع انتشاره، موضحًا أنه تم تعقيم وتطهير مبنى الجهاز ، خاصة وأنه المبنى الاكثر ترددًا من قبل السكان بالمدينة.