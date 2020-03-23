بسبب كورونا.. تأجيل امتحانات الدراسات العليا بكليات جامعة أسيوط لـ 31 مايو

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على مواصلة إدارة الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تكدس الأفراد داخل كافة كليات الجامعة وتخفيف الكثافة العددية داخل كافة قطاعات الجامعة وتقديم كافة التيسيرات لأبناء الجامعة من الدارسين بها فى المرحلتين الجامعية والدراسات العل

يا وتطبيق كافة الضوابط اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفق القرارات الحكومية المتخذة فى هذا الشأن والضوابط التى أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.