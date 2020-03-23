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تعليم

بسبب كورونا.. تأجيل امتحانات الدراسات العليا بكليات جامعة أسيوط لـ 31 مايو

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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قســم التعليـــم
شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على مواصلة إدارة الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تكدس الأفراد داخل كافة كليات الجامعة وتخفيف الكثافة العددية داخل كافة قطاعات الجامعة وتقديم كافة التيسيرات لأبناء الجامعة من الدارسين بها فى المرحلتين الجامعية والدراسات العليا وتطبيق كافة الضوابط اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفق القرارات الحكومية المتخذة فى هذا الشأن والضوابط التى أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفى هذا الشأن أعلن الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن قرار مجلس قطاع الدراسات العليا المنعقد برئاسته والذي يقضى بتأجيل امتحانات الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه بمختلف كليات الجامعة إلى 31 مايو القادم وذلك بدلا من إبريل 2020، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصا على صحة وسلامة الدارسين.
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