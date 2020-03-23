أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوزت 33 ألف حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به 2182 حالة.



ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة فقد تم تسجيل 33 ألفا و89 حالة إصابة بالفيروس، بزيادة بلغت 4 آلاف و517 عن يوم أمس الأحد، كما بلغت عدد حالات الوفاة 2182 حالة بزيادة بلغت 462 حالة وفاة عن إحصائيات أمس، حسبما نقلته صحيفة "إلباييس" الإسبانية.



وأشارت البيانات أن من بين حالات الإصابة 2355 حالة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة، فيما تماثلت 3 آلاف و355 حالة للشفاء وغادرت المستشفيات.



يأتي ذلك فيما تعتزم الحكومة الحصول على موافقة البرلمان على تمديد حالات الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين آخرين حتى 11 أبريل المقبل لمواجهة الانتشار الحاد لعدوى فيروس كورونا، حسبما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمس الأحد.



وكانت الحكومة قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري فرض حالة الطوارئ وحظر التجول لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس.