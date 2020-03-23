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بين الناس

استجابة لـ صدي البلد .. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى بشارع حنفى الونش بشتيل البلد

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " أهالي روض الفرح يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحى " جاء فيه أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري  أفادت  انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين ان وصلة العقار رقم (3) شارع أرسلان مكسورة و تم عمل لجنة ثلاثية وقام صاحب العقاربدفع الرسوم المقررة، وتم إرسال شفاط لسحب المياه من الشارع، وجارى استخراج تصريح الحفر لعمل اللازم .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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