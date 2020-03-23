استجابة لـ صدي البلد .. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى بشارع حنفى الونش بشتيل البلد

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " أهالي روض الفرح يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحى " جاء فيه أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري أفادت انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين ان وصلة العقار رقم (3) شارع أرسلان مكسورة و تم عمل لجنة ثلاثية وقام صاحب العقاربدفع الرسوم المقررة، وتم إرسال شفاط لسحب المياه من الشارع، وجارى استخراج تصريح الحفر لعمل اللازم .



