AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بيان عاجل من أبو العينين لوقف أعمال المقاولات لمدة 3 أسابيع

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:39 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements

تقدم النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء لإصدار قرار فورى بوقف العمل في كافة مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع، اتساقًا مع إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين وانتشارهم في جميع المحافظات وطبقات المجتمع.

 

 وأكد أبو العينين على تحمل شركات المقاولات رواتب  العاملين خلال هذه الفترة دون أي تخفيض سواء من العمالة المنتظمة أوغير المنتظمة بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي .

 

وأشار "أبو العينين" إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والعزل الصحي على العاملين في أي مشروع ظهرت فيه حالات لفيروس كورونا حماية العاملين فيه ولمنع اختلاطهم بأشخاص آخرين .

 

من ناحية أخرى، أطلق النائب محمد أبو العينين، دعوة وطنية عامة للمكوث في المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يوما إما انتشار. وإما انحسار"، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات الحكومة المصرية التي لم تدخر جهدا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19 " .

 

وقال أبو العينين إن المكوث في المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، هو واجب وطني وضرورة قومية تحتمها علينا الظروف الحالية، ويجب على الشعب المصري الوفي أن يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة المصرية لمحاصرة الوباء الفيروسي والقضاء عليه .

 

وأشاد أبو العينين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول للإعلان عن الوباء، من إعداد أطقم طبية متخصصة وحجر صحي فضلا عن نشرات التوعية العامة بالتعاون مع وسائل الإعلام والتي كان لها مفعولا كبيرا في الشارع المصري، إلى جانب المكاشفة الدقيقة والوضوح فيما يخص أعداد المصابين والمتماثلين للشفاء يوميا.

 

وأكد أبو العينين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت بما لا يدع موطئا للشك، أن المواطن المصري هو قوام الوطن المتين وكلمته العليا، وأن المصريين في المقابل يجب أن يعملوا من أجل الوطن ويمتثلوا لقراراته حفاظا على الصحة العامة والأمن القومي للبلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأصيل وقيادتها الحكيمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تطبق الحجر الصحي على جميع العائدين من الخارج

قرار عاجل من السعودية بشأن العاملين في القطاع الخاص

جامبيا: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

وكيل سكودا في مصر يعلن تفعيل نظام العمل من المنزل بسبب كورونا

الإمارات تعلن اكتشاف 27 إصابة جديدة بكورونا وتدعو المواطنين للتباعد

ترشيحاتنا

فيفا يحدد موعد عودة كرة القدم من جديد ويطالب الجميع بالتضحية

أول صور للمدرب المصرى المصاب بكورونا من داخل مستشفى العزل

3 محافظات فقط خالية من كورونا في مصر.. تعرف عليها

لو هتقبض من ماكينة الصرف .. هانى الناظر يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

شوبير: تأجيل منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

ضبط الاخواني شرنوبي بالبحيرة لترويج شائعات عن كورونا على فيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لنقل كورونا.. توقف عن ارتداء الجوانتي.. تفاصيل

بسبب كورونا.. مسعف يتعرض للطرد من مسكنه بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هناكل إيه النهاردة .. دجاج بالفريك وطاجن بسلة بالشبت وشوربة خضار مشوية