رغم قرار مجلس الوزراء .. تكدس أمام سنترال بالغربية

واصل المئات من الأسر وعائلات مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم زحامهم في طوابير أمام مبني السنترال العمومي لسداد فواتيرهم الشهرية وسط تجاهل من جانبهم وغياب الرقابة من ناحية مسؤولي الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من اخطار وباء عدوي "كورونا " المستجد .





في المقابل واصل عدد من الجروبات الشبابية استكمال حملات التطهير والتعقيم باستخدام مواد المطهرات فضلا عن توعية المواطنين المتكدسين إلا أنهم رفضوا ، مضيفا أنه لا يوجد أي مساعدة في عملية التنظيم والدفع من القائمين على سنترال زفتي حفاظا علي سلامتهم الصحية .





وناشد شباب المدينة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التدخل وإبلاغ المسئولين عن سنترال زفتي بضرورة تنظيم المواطنين ، والحد من الازدحام الشديد لتأمين أرواح ذويهم.



