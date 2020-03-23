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محافظات

رغم قرار مجلس الوزراء .. تكدس أمام سنترال بالغربية

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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احمد علي
واصل المئات من الأسر وعائلات مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم زحامهم في طوابير أمام مبني السنترال العمومي لسداد فواتيرهم الشهرية وسط تجاهل من جانبهم وغياب الرقابة من ناحية مسؤولي الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من اخطار وباء عدوي "كورونا " المستجد .

في المقابل واصل عدد من الجروبات الشبابية استكمال حملات التطهير والتعقيم باستخدام مواد المطهرات فضلا عن توعية المواطنين المتكدسين إلا أنهم رفضوا ، مضيفا أنه لا يوجد أي مساعدة في عملية التنظيم والدفع من القائمين على سنترال زفتي حفاظا علي سلامتهم الصحية .

وناشد شباب المدينة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التدخل وإبلاغ المسئولين عن سنترال زفتي بضرورة تنظيم المواطنين ، والحد من الازدحام الشديد لتأمين أرواح ذويهم.

في المقابل اعطي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة الي المحاسب احمد النحال رئيس مجلس مركز ومدينة زفتي بالضرورة التحرك لإنهاء أزمة التكدس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لتأمين مواطنين والتأكيد علي منع التزاحم والتجمعات وعدم الاختلاط في الوقت الحالي وتنفيذ قرار مجلس الوزراء باغلاق كافة المحلات والمولات والكافيهات وقاعات الافراح والمناسبات في الساعه ٧ مساء حتي ٦ صباحا .
رغم قرار مجلس الوزراء .. تكدس أمام سنترال بالغربية
رغم قرار مجلس الوزراء .. تكدس أمام سنترال بالغربية
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