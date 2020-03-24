للوقاية من كورونا.. أيهما أفضل الخل أم الكلور أم الديتول ؟

يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتظهر أعراضه خلال 14 يوم من ظهوره وهي ارتفاع في درجة الحرارة والكحة الجافة.
وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الماء و الصابون في المرتبة الاولى لتعقيم المنزل ثم استخدام المعقمات التي تحتوي على ما لايقل عن 60 ٪ من الكحول.
الديتول :
لا يقتل الفيروسات فهو مطهر بكتيريا ، واستخدام الصابون العادي أفضل، ويمكن استخدامه للاسطح و الارضيات.
الكلور :
يخلط مع الماء لتخفيفه ويستخدم للاسطح والارضيات، ولا تنصح بإستخدامه لغسل الخضار أو الفواكة، فهناك انواع مخصصة لغسيل الخضار متوفرة في الاسواق، ولا يجب تعقيم الايدي به، وحذرت من الاكثار في استخدامه منعا لحدوث مشاكل تنفسية و حساسية والالتهابات الجلدية، ولا تخلط الكلور مع أي مادة أخرى مهما كانت فقط الماء.
الخل :
ويستخدم في التنظيف المنزلي، يمكن اضافة القليل منه لغسل الخضروات والفواكهة، ويستخدم في تعقيم الأيدي.
وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الماء و الصابون في المرتبة الاولى لتعقيم المنزل ثم استخدام المعقمات التي تحتوي على ما لايقل عن 60 ٪ من الكحول.
الديتول :
لا يقتل الفيروسات فهو مطهر بكتيريا ، واستخدام الصابون العادي أفضل، ويمكن استخدامه للاسطح و الارضيات.
الكلور :
يخلط مع الماء لتخفيفه ويستخدم للاسطح والارضيات، ولا تنصح بإستخدامه لغسل الخضار أو الفواكة، فهناك انواع مخصصة لغسيل الخضار متوفرة في الاسواق، ولا يجب تعقيم الايدي به، وحذرت من الاكثار في استخدامه منعا لحدوث مشاكل تنفسية و حساسية والالتهابات الجلدية، ولا تخلط الكلور مع أي مادة أخرى مهما كانت فقط الماء.
الخل :
ويستخدم في التنظيف المنزلي، يمكن اضافة القليل منه لغسل الخضروات والفواكهة، ويستخدم في تعقيم الأيدي.