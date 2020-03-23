بسبب كورونا.. مدير بنك الدم بطنطا: نعاني من نقص كميات الدماء لعدم توافر متبرعين.. صور

اعلنت الدكتورة أمل سافوح مديرة البنك الإقليمي للدم بطنطا، عن نقص كميات الدماء الموردة بسبب عدم توافر متبرعين لتداعيات ازمة كورونا.





واشارت أمل سافوح، إلي وجود معاناه كبري أدت إلأى نقص كميات الدماء التي يجب توافرها للمرضى بالمستشفيات، من أجل إنقاذ حياتهم وزادت حدة الأزمة بعد فض التجمعات بالجامعات والمدارس وإغلاق المساجد، وهو ما يعيق أداء رسالتنا في تغطية احتياجات مرضى الأورام والفشل الكلوى و مصابي الحوادث بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات التامين الصحي نتيجه الإجراءات الوقائية للوقايه من " كورونا" في الآونة الأخيرة.





وأضافت خلال استقبالها أعضاء متبرعين من حزب الحرية المصري، أن بنك الدم مسئول عن تغطية احتياجات محافظة الغربية خاصة وقت الكوارث كونه البنك الحكومي المجاني الوحيد.









كما كشفت أن بنك الدم لا يكبر أحدا من طالبي الدم على توفير متبرع لان المتبرع المجبر قد يدلى بمعلومات خاطئة عن صحته للحصول على الدم فيضر نفسه ويضر غيره .









كما طالبت كافة أبناء الشارع الغرباوي من القادرين علي اهميه التوجه لبنك الدم للتبرع بالدم الذي يعد الإنسان هو المصدر الوحيد لتلك السلعة التي لا تقدر بالمال، مشيرة إلى أن التبرع بالدم مفيد للإنسان لأنه ينشط الدورة الدموية ويحسن الصحة العامة كما ينشط النخاع العظمي ويجعل سريان الدم أسرع في الجسم بعد أن تخف لزوجته وأوضحت أن التبرع يبدأ من سن١٨سنة وحتى ٦٠سنة وللرجل أن يتبرع كل ٣اشهر وللسيدة التبرع كل ٤اشهر .









كما بينت مديرة بنك الدم أن التبرع بالدم يخفف حدة الإصابة بارتفاع الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ويخلص الجسم من السموم وقالت إن البنك يملك اعلى أجهزة للتحليل ونتائجه مضمونة وموثقة والمتبرع يستفيد من الاطمئنان على نفسه عند التبرع علاوة على أنه يتسلم نتائج تحاليله في سرية تامة و بالمجان في الوقت الذي قد تكلفه هذه التحاليل اموالا طائلة بالمعامل الخاصة.





وأشارت إلي استعداد للانتقال بسيارة المركز لأي مكان من أجل الحصول على الدم لان الأزمة شديدة ويكفي أن يعلم الجميع أن البنك مطالب بتوفير ١٢٠قربة دم يوميا لإنقاذ حياة العشرات من المرضى ولا يتوافر الان اكثر من ٢٥قربة يوميا.





جدير بالذكر أن قيادات حزب الحرية المصري تحت إشراف المحاسب شريف أنور نظم اكبر حملة للتبرع بالدم علي مستوي المحافظة.





كما بين "أنور" أن الحملة استهدفت توفير٢٠٠ كيس دم على الأقل للمساعدة للخروج من الأزمة الحالية، ودعا أمين الحزب بالغربية جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف والتوحد وإنكار الذات هذه الأيام لصالح مصر المواطنين البسطاء وغيرهم قال اي مريض يموت في المستشفيات بسبب نقص الدم ذنبه في رقبة كل القادرين على التبرع واحجموا عنه خلال المرحله الاخيره .