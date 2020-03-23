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أخبار العالم

بريطانيا تواجه أزمة جديدة بسبب كورونا.. والجيش يتدخل لإنقاذ الأطباء والممرضين

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تعيش بريطانيا أوقاتا صعبة مع استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد، وزيادة عدد الحالات، ما أدى لحدوث عجز لدى وزارة الصحة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن وزارة الصحة استدعت الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال توفير لمعدات الحيوية لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

واعترف وزير الصحة مات هانكوك بأن هناك تحديات فيما يتعلق بتوريد معدات الحماية الشخصية لموظفي الصحة في إنجلترا، لكنه أكد أنه سيتم العمل على توفيرها.

وقال إن تم شراء مليون قناع وجه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الحكومة تتعامل مع القضية بجدية شديدة.

وأضاف: "كانت هناك تحديات وأستطيع أن أرى ذلك. نحن بصددها ونحاول حل جميع المشاكل".

وسجلت المملكة المتحدة 5683 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد؛ فيما تعافى 135 شخصا فقط، ووصل عدد الوفيات إلى 289.
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