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ديني

هل الطهر من الحيض قبل المغرب يلزم قضاء الظهر والعصر؟.. أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:00 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قال عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك رأيا لبعض العلماء أن المرأة إذا انقطع حيضها وطهرت منه قبل المغرب مثلا وكان أمامها وقت تصلي ركعة واحدة فلها أن تصلي العصر قبل أذان المغرب، وكذلك إذا اغتسلت قبل العشاء ورأت أن هناك وقتا لإدراك المغرب فلا بأس أن تصلي المغرب. 

وأضاف عويضة خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أما الصلاة التي قبل ذلك أي الظهر أو العصر فلا تصليهما لأنها في هذا الوقت كانت الصلاتين ليست مفروضة عليها بسبب الحيض.

وتابع: من أصعب المسائل الفقهية على العلماء هي مسائل الحيض لأنه مختلف من امرأة الى أخرى من حيث مدة الحيض وانقطاعه.

حكم صيام من فاجأها الحيض قبل المغرب بدقائق
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا جاء الحيض للمرأة وهي صائمة، بطل صومها، وعليها قضاؤه بعد رمضان.

وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن خروج دم الحيض أو النفاس قبل الغروب بلحظة، يُفطر، لأن الطهارة من شروط صحة الصوم.

وأشار إلى أن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، ولهن الأجر على ترك الصيام في هذه الحال، لأنها تتركه امتثالًا لأمر الله تعالى.

وأوضح أنه إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام، فسد صومها، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجبا، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض.

حكم الصيام دون الاغتسال من الحيض قبل الفجر

قال أشرف الفيل، الداعية الاسلامي، خلال برنامج «فتاوى» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إنه إذا انتهى الحيض وحدث جفاف أو نزل إفرازات قبل الفجر وإذا تيقنت أنه بذلك قد انتهى الحيض قبل الفجر فوجب عليها أن تغتسل قبل أو بعد الفجر فلا حرج عليها فى ذلك، ووجب عليها أن تنوي الصيام فى اليوم الذي يليه، لافتًا الى أنه اذا نزل دم بعد ذلك فهذا لا يُعد من الحيض وانما هو من الاستحاضة.

وأضاف الفيل: أن كثير من النساء لا تعرفن حكم نزول الدم بعد انتهاء دم الحيض، حيث سألت كثيرات من صحبيات الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى مثل هذه الأمور، حتى إن الامام مالك سأل زوجته وقال لها كيف تعرفين الانتهاء من دم الحيض لاننى اُسأل فى هذه التساؤلات ولا أعرف لها إجابة فأجبته بقولها "بنزول ما يسمي بالقُصة البيضاء" أى أن كل أمراة لها طريقة فى الانتهاء من الحيض، وذلك يكون بجفاف الرحم وبعض النساء يكون بنزول الإفرازات البنية.

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