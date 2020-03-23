بسبب كورونا .. توكيلات السيارات في مصر تجري تغييرها في مواعيد عملها .. تعرف عليها

مع تزايد أعداد مصابي كورونا في مصر قررت بعض توكيلات السيارات رفع درجة التعقيم داخل فروعها و منافذ بيعها حتي اماكن خدمة العملاء و قررت بعض التوكيلات الأخرى منها وكيل سيارات زوتي الصينية و سيارات فيكتوري في مصر اتباع إجراءات أكثر شدة استجابة منها لتوجهات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.









وأعلن الوكيل عن تقليل ساعات العمل في المعارض والفروع الخاصة به بل و مراكز الخدمة أيضا مؤكدًا أن المواعيد الجديدة للعمل ستكون بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتمتد الي الساعة الرابعة والنصف عصرًا .





وأعلن الوكيل قيامه باغلاق معارض علامة هانتنج الصينية في الوقت الحالي إلى نهاية الشهر الجاري بالاضافة الي اتباع اجراءات أخري تساعد على مواجهة انتشار الفيروس ومنها تقليل أعداد الموظفين العاملين في الشركة سواء من خلال العمل بالتناوب أو من خلال منح الاجازات للراغبين بأجر خاصة في الأقسام التي لا توجد حاجة كبيرة لها مثل قسم التعامل مع المرور أو البنوك أو البائعين والمسوقين و السماح لبعض العاملين الذين لا يتطلب وجودهم في الفرع العمل من المنزل .









وأعلن وكيل بي واي دي في مصر أنه في إطار تخفيض العمالة المتبعة في كل شركات السيارات قررت تعديل المواعيد الخاصة بالصيانة في الوقت الحالي لبعض الخدمات , حيث أكدت أن صيانة التكييف في مركز خدمة الشركة في الشرابية سيكون في أيام السبت والاثنين والاربعاء وبالحجز المسبق.





واعلنت هوندا في مصر عدم غلق صالات العرض ومراكز الخدمة الخاصة بها مع توفير عمليات الوقاية والتطهير المستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا.

وقرر وكيل شركة سانج يونج أن يستمر في العمل كذلك في المعارض ومراكز الخدمة مع توفير عمليات التعقيم والتطهير الكاملة بينما قللت شركة فولكس فاجن وسكودا وسيات من ساعات العمل في مصر وهو نفس الأمر الذي طبقته شركات أخري مثل زوتي ودفسك في مصر.





وأعلن أيضا وكيل عدد من علامات السيارات المهمة في السوق المصري التي تشمل فولفو وDS وأستون مارتن وغيرها من الماركات عن حرصها الشديد على صحة وسلامة عملاء المجموعة وموظفيها من خلال إتباعها لأعلى المعايير العالمية الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا, وفقًا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.









وقد شددت الشركة على أنها تتبع نفس الاجراءات الوقائية في جميع صالات العرض ومراكز الخدمة التابعة لها، وكذلك على جميع سيارات العملاء بعد انتهاء الإصلاحات بها وقبل تسليمها لهم، بالإضافة الى السيارات الخاصة بتجارب القيادة بعد كل استخدام لها حيث تجرى عمليات التعقيم والتطهير للسيارات. كما أكدت على خضوع جميع موظفيها للفحص الدوري المستمر في مواقعهم بواسطة أطباء الشركة حرصًا على سلامتهم.

كما أكدت الشركة على أنها مستمرة في تقديم الخدمة لعملائها عبر معارضها ومراكز الخدمة التابعة لها، وعبر خدمة الإصلاح المتنقلة والمتاحة للوصول للعميل في مقره من خلال موعد مسبق مؤكدة أن هذه الخدمات خاضعة لقيود الحركة المعلنة من قبل الحكومة.

كما أشارت المجموعة الي أنه في إطار الاهتمام برعاية موظفيها، فقد أعطتهم امتيازات العمل من المنزل للموظفات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك لأي موظف تظهر عليه أعراض الإنفلونزا أو أي أعراض مرضية أخرى تضعف قدرات جهازه المناعي وتجعله عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي هذا اتساقًا مع ما أعلنته الحكومة المصرية من إرشادات ونصائح صحية.