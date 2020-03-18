بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

تسبب فيروس كورونا و تعليق الدراسة و حركة الطيران فى تراجع مبيعات السيارات في مصر إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه و زيرو جمارك 2020 .
قرر موزع سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها كموديل 2020 في مصر بقيمة 14.000 جنيه وهذه المرة لم تكن الأولى بل انخفضت 10 فبراير الماضي من 479 ألف جنيه الي 459 ألف جنيه وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة honda civic في سبتمبر الماضي أيضا بقيمة 13 ألف جنيه حيث انخفض سعرها وقتها من 492 ألف جنيه لتصل إلى 479 ألف جنيه.
اسعار هونداhonda civic 2020
وتأتي السيارة honda civic بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وإرسال القوة للعجلات الأمامية للتسارع في 11.6 ثانية إلى 100 كم في الساعة.
سعر هوندا سيفيك
جدير بالذكر انه في تصريح خاص لموقع صدي البلد الإخباري أكد امس خبير في مجال مبيعات السيارات في مصر أن السيارات مثلها مثل أي سلعة إن ارتفع الطلب عليها قل المعروض وزاد سعرها وإن قل الطلب عليها يزيد المعروض ويتراجع سعرها .
وأضاف أنه في هذه الأوقات المواطن العادي يفضل عدم الخروج من المنزل بعد التشديد من قبل الجهات المعنية بعد الاختلاط ووقف التجمعات فلن يذهب أحد لشراء السيارات و بالتالي سيزيد المعروض منها ويتراجع سعرها .
كما أشار عبد المنعم عهدي صاحب الخبرة الطويلة بمجال تجارة السيارات أن خوف الناس من النزول للمعارض فى هذه الفترة، سيجعل نسبة المعروض أكثر بكثير وبالتالى ستقل السعار نتيجةً لذلك.
وأكد أن الجميع سيشهد فى الفترة القريبة القادمة إغراءات كبيرة من شركات وتوكيلات السيارات فى صورة عروض صيانة أو خصومات مؤقتة، لتعويض الخسائر التى ستلحق بالتوكيلات جراء ركود عمليات البيع.
واختتم عهدى حديثه لصدى البلد بأن الوضع سينعكس أيضًا على سوق المستعمل المتمثل فى سوق الجمعة بمدينة نصر، الذى سيشهد تدنى رهيب فى الإقبال وفى عمليات البيع لنفس الأسباب، مما يعنى انخفاض أسعار المستعمل مثل الزيرو.