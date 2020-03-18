بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

قرر موزع سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها كموديل 2020 في مصر بقيمة 14.000 جنيه وهذه المرة لم تكن الأولى بل انخفضت 10 فبراير الماضي من 479 ألف جنيه الي 459 ألف جنيه وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة honda civic في سبتمبر الماضي أيضا بقيمة 13 ألف جنيه حيث انخفض سعرها وقتها من 492 ألف جنيه لتصل إلى 479 ألف جنيه.



اسعار هوندا

honda civic 2020

وتأتي السيارة honda civic بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وإرسال القوة للعجلات الأمامية للتسارع في 11.6 ثانية إلى 100 كم في الساعة.



سعر هوندا سيفيك



هوندا سيفيك

وأعلنت الشركة أن سعر السيارةانخفض من 459.000 جنيه الي 445.000 جنيه وهو أيضا سعر يراه البعض لا يزال مرتفعًا بالنسبة للسيارة.