أدخلوا زبائن خلسة.. السلطات السعودية تلقي القبض على حلاقين خالفوا القرارات

تمكّنت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان السعودية، من ضبط "حلاقين" يمارسون عملهم تخفيًّا، بعد إدخال الزبائن خلسة داخل محلاتهم، مخالفين التعليمات الصادرة بالمنع، ومعرّضين حياة الناس لخطر انتقال ‎فيروس "كورونا"؛ وتم القبض عليهم متلبسين، وتم عمل محضر، وأحيلوا للجهات الأمنية لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.









وتُواصل بلدية محافظة الداير جهودها الاحترازية والوقائية في منع تفشي فيروس كورونا، من خلال فِرَق الرقابة الصحية، وفِرَق النظافة، وفِرَق الرش، ومراقبة الأسواق، التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم (940).









وكانت اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وأعلنت عن منع وإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".