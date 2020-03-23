حازم إمام يعلن عن تكفله ب 50 أسرة من أجل القضاء على فيروس كورونا ... شاهد













وطالب حازم امام بتحدى كابتن حسام حسن وابرهيم حسن و عمرو الجنينى واحمد عبدالله و حسين ابو السعود و اسامة نبيه









وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









ربنا يجعلة فى ميزان حسناتك - ربنا يكرمك - بالتوفيق









ويذكر أن وجه حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، رسالة إلى حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تأكد رحيله عن النادي.









وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية اليوم :"أرى أن من الأفضل أن يختتم حسام عاشور مشواره الكروي مع النادي الأهلي، إذا لم يتلق أي عروض خارج الدوري المصري".









وتابع: "من الأفضل أن يخرج من الباب الكبير، لآن في حال خوضه تجربة جديدة مع أي من أندية الدوري المصري لن تضيف له".







