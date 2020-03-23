AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

3 ريالات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:47 م
ذهب
ذهب
Advertisements
أحمد علام
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال ختام  تعاملات اليوم،الاثنين، 23-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.66 ريال سعودي بعد أن كان يسجل  158.58 ريال سعودي ليرتفع بقيمة 3 ريال سعودي. 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (184.76ريال سعودي) أي ما يعادل (49.16دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (169.36ريال سعودي) أي ما يعادل (45.07دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (161.66ريال سعودي) أي ما يعادل (43.02دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (138.57 ريال سعودي) أي ما يعادل (36.87دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (107.77  ريال سعودي) أي ما يعادل (28.68دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (92.38  ريال سعودي) أي ما يعادل (24.58 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,746  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,529دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,293  ريال سعودي) أي ما يعادل (344.16دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (184,755  ريال سعودي) أي ما يعادل (49,164دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

تباين أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 3 - 2020

اسعار الذهب في السعودية اليوم ترتفع بشكل كبير| تفاصيل

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية اليوم 4-3-2020 .. ارتفاع كبير

ترشيحاتنا

أول رد فعل من الزمالك على أنباء تأجيل الدوري المصري

ألمانيا: عدم إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتضررين من إغلاق مراكز الدروس

محلل عالمي يهاجم محمد صلاح ويطالب ليفربول بالتخلص منه

التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة كما هو.. ولا صحة لإلغاء المواد غير المضافة للمجموع

هل تم فرض حظر التجوال ؟ .. الداخلية تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان وفاتها.. ننشر أول صور لابنة الفنانة ناهد جبر

تناول كوبا يوميا.. الزبادي اقوى طعام يقوي مناعتك ضد كورونا

شجار عائلي ينتهي في قسم الشرطة.. والسبب أزمة كورونا