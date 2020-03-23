احذر.. عادة سيئة تجعلك عرضة لمضاعفات فيروس كورونا حال الإصابة به ..فيديو

حذر الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، من التدخين في ظل انتشار فيروس كورونا ؛ مؤكدًا أن خطورته على الجهاز التنفسي والرئتين.
وأضاف محمود الأنصاري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "فيروس كورونا يهاجم الرئتين والتدخين يضعف جهاز المناعة في مواجهة فيروس كورونا".
وتابع محمود الأنصاري "يجب أن يكون نسيج الرئة سليمًا كي يستطيع مواجهة فيروس كورونا حال الإصابة به".
وأكمل محمود الأنصاري حديثه، موضحا أن "فيروسات الكورونا أنواع مختلفة، وهناك 4 أنواع منها شائعة الإصابة بها، ولكن كورونا المستجد ليس لدينا تفاصيل كافية عنه".