احذر.. عادة سيئة تجعلك عرضة لمضاعفات فيروس كورونا حال الإصابة به ..فيديو

حذر الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، من التدخين في ظل انتشار فيروس كورونا ؛ مؤكدًا أن خطورته على الجهاز التنفسي والرئتين.









وأضاف محمود الأنصاري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، " فيروس كورونا يهاجم الرئتين والتدخين يضعف جهاز المناعة في مواجهة فيروس كورونا".









وتابع محمود الأنصاري " يجب أن يكون نسيج الرئة سليمًا كي يستطيع مواجهة فيروس كورونا حال الإصابة به".









وأكمل محمود الأنصاري حديثه، موضحا أن "فيروسات الكورونا أنواع مختلفة، وهناك 4 أنواع منها شائعة الإصابة بها، ولكن كورونا المستجد ليس لدينا تفاصيل كافية عنه".



