لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تناقش سبل التعاون مع جمعية المستثمرين

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في إجتماع لجنة الصحة بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصحة ، وممثلي عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحي ، وبعض ممثلي المستشفيات الخاصة بالعاشر .
وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة ، والإمكانات المتاحة ، وسبل التعاون بين الصحة ، وجمعية المستثمرين ، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروسات التنفسية ، بالمستشفيات الخاصة ، ومصانع العاشر ، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمصانع ، والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان.
كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة لمستشفي التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة استعدادات المستشفى الوقائية ، وخطة العمل في استقبال أي حالات مشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية ، ومتابعة تجهيز غرف العزل بها ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفي ، والتأكد من عدم تكدس المرضي بالمستشفي عند تلقي الخدمة الطبية بها ، وخاصة عند شباك التذاكر ، وتقديم التوعية الصحية لهم ، والتنبيه بترك مسافات لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر .
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للتأكد من جاهزية المستشفيات ، وتجنب انتشار العدوى من الفيروسات التنفسية ، خاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا على المواطنين بالمحافظة .