لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تناقش سبل التعاون مع جمعية المستثمرين

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في إجتماع لجنة الصحة بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصحة ، وممثلي عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحي ، وبعض ممثلي المستشفيات الخاصة بالعاشر .





وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة ، والإمكانات المتاحة ، وسبل التعاون بين الصحة ، وجمعية المستثمرين ، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروسات التنفسية ، بالمستشفيات الخاصة ، ومصانع العاشر ، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمصانع ، والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان.



