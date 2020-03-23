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لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تناقش سبل التعاون مع جمعية المستثمرين

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:52 م
صحة الشرقية تناقش
صحة الشرقية تناقش سبل التعاون مع جمعية المستثمرين
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محمد الطحاوي
شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في إجتماع لجنة الصحة بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصحة ، وممثلي عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحي ، وبعض ممثلي المستشفيات الخاصة بالعاشر .

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة ، والإمكانات المتاحة ، وسبل التعاون بين الصحة ، وجمعية المستثمرين ، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروسات التنفسية ، بالمستشفيات الخاصة ، ومصانع العاشر ، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمصانع ، والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة لمستشفي التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة استعدادات المستشفى الوقائية ، وخطة العمل في استقبال أي حالات مشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية ، ومتابعة تجهيز غرف العزل بها ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفي ، والتأكد من عدم تكدس المرضي بالمستشفي عند تلقي الخدمة الطبية بها ، وخاصة عند شباك التذاكر ، وتقديم التوعية الصحية لهم ، والتنبيه بترك مسافات لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر .

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للتأكد من جاهزية المستشفيات ، وتجنب انتشار العدوى من الفيروسات التنفسية ، خاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا على المواطنين بالمحافظة .
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