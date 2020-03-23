الجو حر ولا برد.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة على السعودية

يتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، حالة من الطقس غير المستقر يومى الثلاثاء والأربعاء على أغلب أنحاء المملكة.









وأفاد موقع "طقس العرب" المختص بالتنبؤات المناخية، بأن سماء المملكة ستشهد ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة؛ لتصبح ضمن مُعدلاتها الطبيعية، وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من غدٍ، الثلاثاء، حيث من المتوقع هطول زخات من الأمطار في أجزاء من الرياض والشرقية بداية من غد حتى يوم الأربعاء.









كما تتعرض أجزاء شمال غرب وغرب المملكة لرياح نشطة إلى قوية السرعة.









حالة الطقس نهار غد الثلاثاء:









يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها بقليل في أجزاء من شرق ووسط المملكة.





طقس غائم جزئي إلى غائم في أجزاء مختلفة من المملكة مع فرصة لزخات من الأمطار على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تكون رعدية في بعض النطاقات.





تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية على أجزاء من تبوك بينما تكون شمالية غربية نشطة على أجزاء من الجوف تعمل على إثارة الغبار والأتربة.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في أجزاء من تبوك والجوف





حالة الطقس مساء غد الثلاثاء:





طقس بارد نسبي في العديد من المناطق.

فرصة لزخات من الامطار على اجزاء من الحدود الشمالية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في أجزاء عديدة.

طقس الأربعاء على المملكة:-





يُتوقع أن تتأثر منطقة الرياض مُجددًا يوم الأربعاء المُقبل بحالة جديدة من عدم الإستقرار الجوي، تتسم بالضعف بشكل عام، وتترافق ببعض الزخات الخفيفة من المطر في مناطق عشوائية.





حول درجات الحرارة فيُتوقع أن ترتفع في قادم الأيام لتكون ما بين 32 درجة مئوية نهار الجُمعة كأعلى درجة حرارة يُتوقع تسجيلها هذا الأسبوع، في حين تُسجل الرياض الثلاثاء درجة حرارة عظمى لهذا الأسبوع لتكون بحدود 24 درجة مئوية.









أما في ساعات الليل ودرجات الحرارة الصغرى فتكون ما ما بين 12 درجة مئوية ليلة الاثنين/الثلاثاء و 12 درجة مئوية ليلة الجمعة/السبت





وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة في العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة:

حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الإثنين في الرياض

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °24





درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °12









حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء في الرياض

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °28





درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °15









حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء في الرياض

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °30





درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °18









حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس في الرياض

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °31





درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °20









حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الجُمعة في الرياض

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °32



