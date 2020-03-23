صحة المواطن أهم.. نواب البرلمان يعلقون على إلغاء الدوري.. فرج عامر: استكماله في هذه الظروف صعب.. وبرلماني: عودة الدوري منتصف أبريل

فرج عامر عن إلغاء بطولة الدوري: صحة المصريين أهم

رضا البلتاجي: عودة الدوري مرهونة بمدى انتشار كورونا ومواجهته

مطالب بعودة النشاط الرياضي









تداولت أنباء عن إلغاء مسابقة الدوري الممتاز مؤخرا، والذي سبق وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بتعليق النشاط، لنهاية مارس الجاري، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وعقب أعضاء مجلس النواب على هذه الأنباء، أكدوا أن الوضع مرهون بمدى انتشار فيروس كورونا، فيما استبعد رأي آخر فكرة الإلغاء وطالب بعودة النشاط مرة أخرى.









في البداية، أكد المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، رئيس نادي سموحة، إن عودة الدوري المصري في هذا التوقيت أمر صعب، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصبح يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.









وقال المهندس فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، "فيروس كورونا مثل أزمة كبيرة لكافة القطاعات، من بينها القطاع الرياضي، وبالتالي فإن عودة الدوري الممتاز مرة أخرى صعب في ظل هذه الأجواء غير الصحية".





وأكد عضو مجلس النواب أن عودة الرياضة مرهونة في المقام الأول بالقضاء على فيروس كورونا المستجد، وبعدها يمكن الحديث عن موعد استئناف البطولات الرياضية.





وعن الخسائر الاقتصادية التي قد تتعرض لها الأندية، صرح فرج عامر بأن صحة المواطنين أهم من أي شئ.





وناشد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بقرارات الحكومة التي تتخذها لتخطي الأزمة.









من جانبه، قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إنه ليس مع أو ضد فكرة عودة الدوري الممتاز مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو مدى النجاح في مواجهة انتشار فيروس كورونا، فهو الذي سيحدد ما إذا كان هناك عودة الدوري الممتاز والنشاط الرياضي مرة أخرى أم لا.





وأضاف النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن تكون هناك استجابة لقرار الحكومة والمختصين بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لأنه مع الالتزام بتلك الإجراءات، سوف يكون هناك تقدم ملحوظ في التصدي لانتشار الفيروس.





وأكد عضو مجلس النواب أن الاستجابة الشعبية للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا"كوفيد 19"، سيسهم في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، ومن بينها عودة الروح للقطاع الرياضي أيضا





وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، دون التأكد من صحة وسلامة المواطنين، لأنه حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فلا يستحسن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.





فيما طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بضرورة عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، وأرجع مطالبه إلى مجموعة من الأسباب منها أن الرياضة لها دور في مكافحة فيروس كورونا على عد قوله.









وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن: "عودة النشاط الرياضي ضرورة ملحة، لاسيما وأن النشاط الرياضي يكافح فيروس كورونا المستجد، عن طريق تقوية المناعة"، مشيرًا إلى أن الجميع يتحدث عن أهمية تقوية المناعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين أن الرياضة لها دور كبير في ذلك.





كما أرجع مطالبه بعودة النشاط الرياضي إلى الأضرار الاقتصادية التي ستؤثر على العاملين في الوسط الرياضي، لاسيما البسطاء منهم، مضيفا بأن هناك أضرار كبيرة حال استمرار تعليق النشاط الرياضي، على هذه الفئة.





وأكد عضو مجلس النواب أنه مع حلول منتصف الشهر المقبل "أبريل"، سوف تكون هناك أخبار جيدة بخصوص انحسار فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يعد مؤشرا على عودة النشاط الرياضي مجددا.



