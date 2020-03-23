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توك شو

ضرب تعليمات الدولة.. الشيخ مصطفى العدوي يطالب بالصلاة في جماعة.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
 عرض الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو لشيخ يدعى مصطفى العدوي، وهو يطالب المصريين بالنزول للصلاة في المساجد أو في الشارع جماعة ورفض قرار وزارة الأوقاف المصرية بوقف الصلاة في المساجد بسبب تفشي وباء كوفد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا.

وخلال مقطع الفيديو، طالب الشيخ مصطفى العدوي، قائلا :"صلي في الشارع مع الناس الطيبين، ولا تدعو السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة وصلي ولو في الطريق في الأرض حتى، ومعظم الحكام علمانيون ولا يحبون الدين في الأساس"، متابعا أن تاريخ البشرية شهد أمراضا كثيرة والأمور تسير.

 

فيما علق نشأت الديهي، قائلا :"بيزايد على إيمان وفقه كل الأمة اللي في الأزهر، ومش عجبه إغلاق المساجد، وإحنا عندنا مصيبة"، موجها حديثه للعدوى، :"والنبي نقطنا بسكاتك".

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