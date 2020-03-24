وكالات السيارات تفتح أبوابها مجددا فى الصين بعد السيطرة على فيروس كورونا

رغم أن الصين تعتبر صاحبة الظهور الأول لفيروس كورونا المستجد باعتبارها بؤرة الوباء الاولى وغلق جميع الشركات العالمية للسيارات مصانعها ومقراتها بها إلا أن 91% من وكالات السيارات الجديدة في الصين افتتحت أبوابها مجددًا بعد السيطرة على انتشار وباء كورونا بها ، ولكن الزوار كانوا 53% فقط من الأرقام المعتادة.

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وأعلنت جمعية وكالات السيارات الصينية ان هناك اختلاف لعدد الزوار حسب العلامة طبقًا للإحصاءات ، والتي نظرت في بيانات 8,393 وكالة مسجلة لتكتشف أن وكالات العلامات الصينية كانت الأضعف مع تسجيل زوار 35% من المستوى الطبيعي ، اما وكالات العلامات الأجنبية سجلت زوار بـ 54% من المستوى الطبيعي.

وتراجعت مبيعات سوق سيارات الركاب بـ 47% في النصف الأول من مارس ، ولكن بعد السيطرة على فيروس كورونا تبدأ المصانع والوكالات بالعودة للعمل الطبيعي بشكل تدريجي في الصين .





ونرى العكس في باقي دول العالم مع تأخر معظم الحكومات في التحكم في انتشار الفيروس، ما يعني أنه أمامنا بعض الوقت قبل عودة صناعة السيارات العالمية لمستواها السابق.