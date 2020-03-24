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سيارات

وكالات السيارات تفتح أبوابها مجددا فى الصين بعد السيطرة على فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

رغم أن الصين تعتبر صاحبة الظهور الأول لفيروس كورونا المستجد باعتبارها بؤرة الوباء الاولى وغلق جميع الشركات العالمية للسيارات مصانعها ومقراتها بها إلا أن 91% من وكالات السيارات الجديدة في الصين افتتحت أبوابها مجددًا بعد السيطرة على انتشار وباء كورونا بها ، ولكن الزوار كانوا 53% فقط من الأرقام المعتادة.

 

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وأعلنت جمعية وكالات السيارات الصينية  ان هناك اختلاف لعدد الزوار حسب العلامة طبقًا للإحصاءات ، والتي نظرت في بيانات 8,393 وكالة مسجلة لتكتشف أن وكالات العلامات الصينية كانت الأضعف مع تسجيل زوار 35% من المستوى الطبيعي ، اما وكالات العلامات الأجنبية سجلت زوار بـ 54% من المستوى الطبيعي.

وتراجعت مبيعات سوق سيارات الركاب بـ 47% في النصف الأول من مارس ، ولكن بعد السيطرة على فيروس كورونا تبدأ المصانع والوكالات بالعودة للعمل الطبيعي بشكل تدريجي في الصين .


ونرى العكس في باقي دول العالم مع تأخر معظم الحكومات في التحكم في انتشار الفيروس، ما يعني أنه أمامنا بعض الوقت قبل عودة صناعة السيارات العالمية لمستواها السابق.

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