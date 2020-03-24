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سيارات

شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

حصلت الـ SUV الفاخرة رولز رويس كالينان على نسخة معدلة منها بتصميم أنيق؛ حيث اختلف شكلها الخارجى بعض الشيء وأيضا ارتفاعها، بينما دواخلها تعتبر بدون أى تغيير.


التغيرات التى حدثت للسيارة  الـ SUV الفاخرة رولز رويس كالينان هى تزيين الجزء الخارجي من السيارة المعدلة غلاف رمادي غير لامع كما حصلت على شبك أمامي أسود .

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كما تم خفض ارتفاع ركوب السيارة ، ثم نأتي إلى الجنوط، حيث حصلت على جنوط قياس 24 × 10 ضخمة في جميع الزوايا الأربعة، وتأتي بتصميم فريد متعدد الأضلاع باللون الأسود اللامع، وتلتف حول هذه الجنوط الأنيقة مجموعة من إطارات Pirelli غير البارزة.

ولم تحصل السيارة على اي تعديلات ميكانيكية فما زالت تحافظ على محرك V12 ثنائي التيربو، ورغم أننا نظن أن هذه النسخة بالذات حصلت على مقاعد الإطلالة الخارجية إلا أنها لن تود الذهاب في رحلات خارج الطرق بسبب التعليق المنخفض.

والجدير بالذكر أن رولز رويس ترفض أن تصف كالينان بأنها سيارة SUV وبدلًا من ذلك، يتم تسويقها كسيارة ركوب عالي، وتتبنى السيارة تصميمًا خارجيًا مشابهًا لفانتوم، ولكنها أكبر وأثبتت أيضًا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الأغنياء والمشاهير حول العالم .

شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور
شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور
شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور
شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور
شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور
شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور
شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور
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