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وزير الإعلام يكشف عن إمكانية تطبيق حظر التجول بسبب كورونا .. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام،  أن فيروس كورونا كارثة إنسانية أصابت دول العالم، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى علاج أو مصل لهذا المرض.


وأضاف "هيكل"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية العربية "الحدث"، أننا في المرحلة الثانية من مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه في تلك المرحلة يتراوح عدد المصابين بين 100 و1000 مصاب، وتم اتخاذ إجراءات مهمة بداية من إغلاق المدارس والطيران وتحديد ساعات العمل بالمولات والأماكن التجارية.


وتابع وزير الدولة لشئون الإعلام، أن اتخاذ قرار حظر التجول قد يكون من ضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة سواء كليا أو جزئيا. 


وأكد أسامة هيكل أننا نعمل على زيادة التوعية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة الوفاة من 2 إلى 3%.


وقال وزير الإعلام  إن أول حالة كانت مصابة بفيروس كورونا في مصر كانت لسيدة أمريكية من أصل تايواني وكانت في أحد فنادق مصر الجديدة وتسببت في نقل العدوى لـ 56 شخصا.
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