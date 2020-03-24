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فن

أبوس ايديكوا ريحونا وخلصونا من كورونا.. أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا بقصيدة عن الفيروس القاتل.. شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:06 ص
احمد السقا
احمد السقا
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد السقا فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " يقول فيه قصيدة لفيروس كورونا.

وقال أحمد السقا: " كمامونا وفيرسونا علشان وباء اسمة الكورونا ... اعدونا فى البيوت بهدلونا ومرمطونا علشان وباء اسمة الكورونا ... الحقونا باللقاح سرعوا طلع عين ابونا ... ابوس ايديكوا ريحونا خلصونا من الكورونا .. قصيدة للخفافيش ".


وتفاعل معه عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 


عاش ياسقا - الله عليك ياسقا - عظمة 


ويذكر ان انضم الفنان أحمد السقا، إلى تحدي الخير، حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام" تكفله بـ 70 أسرة.


قال أحمد السقا، من خلال الفيديو: "تحياتي لشعب مصر واهل مصر كلهم .. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وعمرو يوسف إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة .. وأوجه الدعوة لـ عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وغادة عبدالرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".



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