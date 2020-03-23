رغم ارتفاع الإصابات في بلده.. رئيس البرازيل: فيروس كورونا خدعة

اتهم الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، خصومه السياسيين والصحافة بخداع المواطنين عن عمد بشأن مخاطر فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تسبب الوباء في إصابة ووفاة عدد كبير من الحالات.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، لم يتخذ بولسونارو إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا، وشن هجومًا على وسائل الإعلام "الهستيرية" حسبما قال، واصفا فيروس "كوفيد 19" بأنه أنفلونزا خفيفة.





وفي مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، قلل بولسونارو مرة أخرى من فيروس كورونا، وهاجم حكام الولايات الرئيسية بما في ذلك ريو دي جانيرو وساو باولو الذين أمروا السكان بالبقاء في المنزل وفرضوا حجرًا صحيًا.





وأضاف "فيما يتعلق بكورونا سيرى الناس قريبًا أن خُدِعوا من قبل هؤلاء الحكام ووسائل الإعلام".





كان ذلك في الوقت الذي سجلت فيه البرازيل، 1546 حالة إصابة و25 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.