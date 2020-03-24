طارق شوقي يهاجم مسربي مستندات خاصة بالوزارة: بيبيعوا مشروع التخرج بـ200 جنيه..شاهد

شن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هجومًا حادًا على مسربي مستندات تتعلق بخطة الوزارة الفترة المقبلة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر في غاية الحرج ويجب التعامل من البعض بحكمة.





وأضاف شوقي، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن هناك تسريبات لأوراق تخص وزارة التربية والتعليم، وتُنشر على السوشيال ميديا، مضيفا أن :"أقول للناس إننا بنعمل أوراق كثيرة ويتم لعتمادها، ومن الممكن ألا نعمل بها على آخر لحظة".





وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، :"أي حد بيسرب ويخترق النظام؛ سيتم محاسبته من جانب الشئون القانونية".





وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بيع مشاريع التخرج على السوشيال ميديا، قائلا: "في ناس بتبيع مشاريع التخرج اللي احنا شغالين عليها بـ 200 جنيه".