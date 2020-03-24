طفلك لا ينام بسببك؟.. اكتشفي 8 إشارات لا تفهميها من الصغار

، يجب ان تعرفي إشارات نوم الطفل وهي تلميحات يمنحها طفلك؛ يجعلك تفهمين أنه يريد الراحة. هل تجدين صعوبة في جعل طفلك ينام في الوقت المحدد؟، وهل يستمر في الاستيقاظ ليلًا ويجد صعوبة في النوم مرة أخرى؟





والجزء المحزن هو أن معظم الأمهات لا يدركن هذه الإشارات، لذا جمعنا هذه الإشارات حتى تتأكدي من أن طفلك ينام في الوقت المحدد، وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي" الهندي.





وفيما يلي أكثر إشارات نوم الأطفال شيوعًا التي يمكنك مواصلة البحث عنها:





التثاؤب





لنبدأ بالأكثر وضوحًا. قد يبدأ طفلك بالتثاؤب وقد تفوتك هذه الإيماءة الصغيرة. وهي أكثر علامات النوم وضوحًا وأكبرها. يظهر أن ملاكك الصغير متعب ويريد الذهاب إلى الفراش. إذا فاتك هذا الإشعار أو تجاهله ، فقد يبدأ في التثاؤب بصوت عالٍ كما يفعل البالغون وغالبًا بالصوت.





فرك العيون





غالبًا ما يفرك الأطفال أعينهم للتخلص من الشعور بالحكة الذي يرافقه النوم. يظهرون أنهم متعبون ويشعرون بالنعاس. قد يحاولون كزة عيونهم بإصبع أو ببساطة فرك عيونهم بقبضتهم. على أي حال ، فهو يحاول فقط الاستجابة لثقل عينيه الذي يأتي مع النوم.





أصوات شخير





عندما يصدر طفلك أصوات شخير ، لا يكون ذلك دائمًا لأنه يحاول تقليد صوت سمعه للتو. إنه في الواقع يعطيك تلميحًا بأنه نعسان ويريد منك أن تنام. قد يصدر طفلك صوتًا مثل الهدير أو مثل النخر. في بعض الأحيان ، يصدر الأطفال هذه الأصوات حتى عندما يكونون مشغولين باللعب.





خدش رأسه





قد يبدأ طفلك في حك رأسه. يمكنه القيام بذلك حتى عندما يلعب. إذا شعر بالنعاس الشديد ، فسوف يركز فقط على الحك ويترك كل شيء آخر. خدش الرأس يمكن أن يعني أيضًا أن طفلك قد يعاني من أي مرض في فروة الرأس أو حتى قمل الرأس. تحقق من رأس طفلك وببساطة لا تخطئه في كونه إشارة للنوم.





حركات متشنجة





يستجيب بعض الأطفال لشعور بالنعاس من خلال تحريك أطرافه في حركات متشنجة وخاصة الذراعين. عندما لا يفهم الأطفال كيفية التعامل مع الشعور بالنعاس؛ ينتهي بهم الأمر إلى إصابة ذراعهم. وقد تلاحظين أن هذه الحركة تتباطأ فجأة في ساقي طفلك أو ذراعه بعد نوبة من التهيج .





خدش الآذان





تمامًا مثل خدش الرأس ، يمكن للطفل أن يخدش أذنيه عند النوم. حتى أنه قد يفرك أذنيه بقوة بقبضته. لذا تأكدي من قص أظافر الملاك الصغير الحادة لأن الخدوش الشديدة يمكن أن تترك علامات لمرات عديدة.





وجه عابس





يعتبر العبوس من العلامات المبكرة التي يعطيها طفلك عندما يريد النوم ، طفلك لا يعرف مفهوم النوم حتى الآن ، يظهر العبوس أنه ليس مرتاحًا لشيء ما، لكنه لا يعرف ما هو بالضبط.





وقد يشعر طفلك بالحكة في عينيه أو بالتعب ولكن لا يعرف كيف يتعامل معها بعد. وقد يُظهر ذلك فقط بالعبوس.





فرط الحركة



