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رياضة

شريف إكرامي: لن ألعب في الزمالك.. وسأنتقل إلى نادٍ يقدرني

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:56 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، أنه كان يملك فرصة البقاء في الأهلي، مشيرًا إلى أن الراتب الذي كان سيحصل عليه إذا اختار البقاء في القلعة الحمراء يفوق أي نادٍ آخر.

وكان الأهلي أعلن تلبية رغبة حارسه البديل شريف إكرامي بالرحيل عن الفريق بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وقال شريف إكرامي، في ضيافة "أون تايم سبورتس" مساء أمس، الإثنين، "كان لدي فرصة لاستكمال مشواري مع الأهلي، والمقابل المادي الذي كنت سأتقاضاه يفوق أي مقابل موجود في أي نادٍ آخر".

وأضاف "جددت عقدي مع الأهلي في 2017 لأنه كان له حق يجب أن أوفيه والظروف كانت مهيأة وقتها، قمت بدوري ولم أفتعل أي مشكلة وحاولت إيصال ما تعلمته لزملائي في غرفة خلع الملابس".

وأوضح "التجديد على بياض ليس معناه التفاوض ماديا، لا يوجد ملائكة في عالم كرة القدم، التجديد على بياض معناه إبداء رغبتي في الاستمرار، وبعدها يتم التفاوض على الراتب الذي يحصل عليه اللاعب".

وتابع "لن أنتقل إلى الزمالك حتى لو تلقيت عرضا منه، أنا أهلاوي ولا يجوز تأثر علاقتي مع النادي والجماهير بالانتقال لنادي منافس، هذا الأمر محسوم بالنسبة لي".

وأكد "سأنتقل إلى النادي الذي سيتم تقديري فيه بالشكل المناسب وأحصل فيه على فرصة المشاركة".

وأتم إكرامي "أجلس احتياطيًا في أكبر ناد في مصر، لا يجوز ترك الدكة حتى أجلس في دكة أخرى، أريد المشاركة (اللعب وحشني)، وأتدرب بنفس القوة و الشغف والطموح".
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