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أخبار العالم

الأربعاء.. الإمارات تعلق رحلات الطيران الدولية والداخلية بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:16 ص
الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي مؤقتًا بتوجيهات أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة ورحلات الربط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين.

وسيبدأ تعليق الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي ابتداء من مساء الأربعاء القادم الموافق في 25 مارس ولمدة 14 يومًا كبداية أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة من السلطات المعنية، على أن تستثنى رحلات الشحن ورحلات الإجلاء والطوارئ.

وأعلن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قائلًا: "إننا نمر بفترة صعبة، وتتخذالحكومات والسلطات والشركات، ومنها الاتحاد، قرارات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره حول العالم."

وتابع "إننا نقف إلى جانب عملائنا المخلصين، المجبرين على وقف أسفارهم وحياتهم اليومية، ونكرّس جميع جهودنا ومواردنا لضمان مساعدتهم في التخطيط للسفر خلال هذه الفترة العصيبة. كوننا الناقل الوطني لدولة الإمارات، فإننا ندعم بشكل كامل قرار الحكومة ونحن على ثقة بإننا مستعدون تمامًا لمواجهة تداعيات هذا الأمر على عملياتنا التجارية والتشغيلية".

وتستمر الاتحاد للطيران في اتباع توجيهات السلطات الحكومية المحلية والدولية وتعمل على تطبيق خطة طوارئ لمساعدة العملاء المتأثرين.

وستقوم الشركة بالإعلان عن استئناف رحلاتها عبر القنوات المعتادة بمجرد رفع الحظر.

 
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