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محافظات

حملة تموينية مكبرة لجهاز حماية المستهلك ببني سويف

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
واصلت محافظة بني سويف بكل أجهزتها وبالتعاون مع الجهات المعنية، تكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق، لمواجهة جميع صور  الاحتكار والتلاعب في أسعار والغش التجاري، بهدف ضبط كل الأسواق وتوفير كل أنواع السلع للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

وشن الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى حملة رقابية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وتم تحرير 14 محضرا،  تنوعت المخالفات فيها ما بين "عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وضبط مستحضرات تجميل غير صالحة". 

يأتي ذلك، ضمن خطة شاملة يشرف عليها محافظ بني سويف، في إطار تنفيذ جهود وتوجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن. 

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وأمر الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف "منذ أمس" بتخصيص رقم على واتس آب وهو (01552190365)  لتلقى أي شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة وما يماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أو السلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية،مثل المطهرات والمنظفات، وتم ربط الرقم على غرفة أزمات المحافظة لسرعة التعامل مع الشكوى وإزالة أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وكثفت محافظة بني سويف حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق، والتى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة ، واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم تجاه المحال التي تم تلتزم بالإعلان عن أسعار بعض السلع، وضبط كميات كبيرة من الكلور والمواد المطهرة قبل بيعها في السوق السوداء.

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