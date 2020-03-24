رد فعل رجل أمن سعودي تجاه سيدة خرقت حظر التجول..فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة اخترقت حظر التجول في الأراضي السعودية، ليقوم ضابط أمن بتغريمها.





وظهر رجل الأمن وهو يوقف سيدة تقود سيارة، ويطلب منها الهوية، ويقول لها إنها اخترقت الحظر المفروض على المملكة.





وحاولت السيدة الجدال مع رجل الامن السعودي، إلا أنه أكد ضرورة دفعها غرامة تقدر بـ 10 آلاف ريال.





وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حظر التجول في المملكة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما؛ وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا القاتل.





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