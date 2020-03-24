في ذكرى رحيل حسين كمال.. لماذا غضب منه جمال عبد الناصر

تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى وفاة المخرج الكبير حسين كمال، وهو مخرج فريد من نوعه وليس امتدادا لأحد سبقه ولا أحد يشبهه من بعده، حيث أخرج في عام واحد فيلمين متناقضين تماما "شىء من الخوف، وأبي فوق الشجرة" شتان بين الاثنين، ومع ذلك نجح نجاحا رهيبا فى الاثنين معا.





رائعة الأديب الكبير ثروت أباظة «شىء من الخوف»، صاحب أشهر عبارة في تاريخ السينما المصرية «جواز عتريس من فؤادة باطل» مع شادية ومحمود مرسي.