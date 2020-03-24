مصطفى شعبان يدعو الله لرفع وباء كورونا





وغرد مصطفى شعبان عبر تويتر قائلا "‏يا قديم يا باقي يا حق يا صادق يا جبار يا قهار يا قوى يا قائم يا قدير يا قيوم يا قابض يا قادر يا مقتدر يا قاهر يا قدوس يا قريب يا مجيب الدعاء يا رب العالمين ‎#اللهم_ارفع_عنا البلاء".





يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن، وتساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.





يا قديم يا باقي يا حق يا صادق يا جبار يا قهار يا قوى يا قائم يا قدير يا قيوم يا قابض يا قادر يا مقتدر يا قاهر يا قدوس يا قريب يا مجيب الدعاء يا رب العالمين #اللهم_ارفع_عنا البلاء — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) March 24, 2020

توجه الفنان مصطفى شعبان بالتضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى لرفع وباء فيروس كورونا المستجد عن مصر والعالم أجمع.