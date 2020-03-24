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فن

مصطفى شعبان يدعو الله لرفع وباء كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:27 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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مصطفى كرم
توجه الفنان مصطفى شعبان بالتضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى لرفع وباء فيروس كورونا المستجد عن مصر والعالم أجمع. 

وغرد مصطفى شعبان عبر تويتر قائلا "‏يا قديم يا باقي يا حق يا صادق يا جبار يا قهار يا قوى يا قائم يا قدير يا قيوم يا قابض يا قادر يا مقتدر يا قاهر يا قدوس يا قريب يا مجيب الدعاء يا رب العالمين ‎#اللهم_ارفع_عنا البلاء".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن، وتساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا. 

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