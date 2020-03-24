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أخبار العالم

الجزائر تكشف عن علاج تستخدمه ضد كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الجزائر، عن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا  في البلاد، وذلك باستخدام العلاج المسمى "الكلوروكين". 

وقالت وزارة الإعلام الجزائرية إن الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا، يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة. 

وأضافت أن الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020، ولا تزال مستمرة في أوروبا، حيث أعطى نتائج واعدة في مواجهة كورونا. 

وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، كشف في وقت سابق عن اعتماد بروتوكول في وصف علاج المصابين بكورونا استنادا لتجارب بعض الدول.

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