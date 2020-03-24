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أخبار العالم

الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، شفاء  9 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات إلى 39. 

وأعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، تسییر رحلة یومیة من مطار الكویت الدولي إلى مطار القاھرة الدولي للمصريين المقيمين بالكويت الراغبين في المغادرة اعتبارا من غد الأربعاء الساعة الرابعة عصرا بواسطة شركة مصر للطیران حتى تاریخ 30 مارس الجاري وذلك بالتنسيق بين الجانبين.

وأوضحت (الطیران المدني) - في بیان صحفي - أن السلطات الكویتیة منحت شركة مصر للطیران حق التشغیل التجاري بمعدل رحلة یومیة على مدى أسبوع للمقیمین في الكویت الراغبین في الغادرة إلى جمھوریة مصر الشقیقة.

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