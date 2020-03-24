لمواجهة كورونا.. الرئيس الإيراني يتخذ عدة قرارات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء حتى 18 أبريل المقبل.





كما قرر روحاني، اليوم الثلاثاء، السماح لثلث الموظفين العموم فقط بالعمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1812 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049 حالة، بينما تعافى 8376 شخصا حتى الآن.





وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 127 حالة وفاة، و1411 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضاف أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما.