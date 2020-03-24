AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. الرئيس الإيراني يتخذ عدة قرارات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:58 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء حتى 18 أبريل المقبل.

كما قرر روحاني، اليوم الثلاثاء، السماح لثلث الموظفين العموم فقط بالعمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1812 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049 حالة، بينما تعافى 8376 شخصا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 127 حالة وفاة، و1411 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لصحة الإيرانية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 15 شخصا والإصابات لـ 95 حالة

هل أصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ فيروس كورونا ؟

لمدة 4 أيام.. إيران تغلق المدارس بسبب كورونا

إيران توجه اتهاما خطيرا لـ ترامب بشأن كورونا

حصيلة مرعبة لضحايا الفيروس القاتل في إيران

1209 مصابين خلال 24 ساعة.. إيران تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد الإصدار الخاص لـ مرسيدس S450 4MATIC بالأسواق الصينية.. صور

ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا عن مظاهرة الكورونا بالإسكندرية.. شاهد

الصيام في شهر شعبان.. الأزهر: يُستحب الإكثار منه لسببين

أبناء المصري الثاني المتوفى بـ كورونا في إيطاليا يصابون بالفيروس

تعرف على تفاصيل بروتوكول الصحة الجديد لعلاج كورونا

للمبتدئين والبنات.. تمارين كارديو لحرق الدهون المتراكمة بالجسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الإصدار الخاص لـ مرسيدس S450 4MATIC بالأسواق الصينية.. صور

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نادية الجندى في عيد ميلادها