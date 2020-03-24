في اجتماع اليونسكو.. طارق شوقي يعرض تجربة مصر في استمرار التعلم رغم تعليق الدراسة بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد شرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في اجتماع لمنظمة اليونسكو عبر الإنترنت مع وزراء التربية والتعليم في شتّى أرجاء المعمورة لتبادل الخبرات وتقييم الاحتياجات ذات الأولوية، في سياق جهود الحكومات الرامية لتوفير التعليم للطلبة المنقطعين عن المدارس بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الاجتماع كان يعد أول جلسة (عبر تقنيات الفيديو) للمجموعة الوزارية المكونة من 11 دولة فقط والمنوط بها إيجاد حلول للتعليم حول العالم أثناء تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا.





وأضاف: "لقد عرضت تجربة مصر في التعامل مع الأزمة الراهنة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي أدت لتعليق الدراسة في المدارس المصرية".





وقال وزير التربية والتعليم بعد انتهاء هذا الاجتماع: "كان فخرًا كبيرًا لي، كمواطن مصري، أن يستمع العالم لتجربة مصر في استمرار التعلم رغم ظروف الحظر وتأجيل الحضور في المدارس، وأن تشارك مصر بتقديم المعونة الفنية والأكاديمية لدول أخرى".





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "طلبت استعارة الحلول المصرية للاستعانة بها".





جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.





وقال الدكتور طارق شوقي إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والذي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg





وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقميا هائلا لجميع المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".





واستطرد: "إن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التليفزيون.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https://edmodo.org





وواصل: "إن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".





كما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عقدت اتفاقا مع الهيئة الوطنية للإعلام، ينص على إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة.





وقال وزير التربية والتعليم: "ستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في أقرب فرصة".





وأضاف: "نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل".



