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محافظات

أرقام طوارئ للإبلاغ عن حالات الاشتباه بكورونا في المنوفية.. تعرف عليها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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مروة فاضل

ناشد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا للتعامل الفورى معها حفاظًا على صحة المواطنين، ويتم الإبلاغ عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية: (2222035 -  2224899 - 2239804).


وأكد محافظ المنوفية على تكثيف أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم، والالتزام بالمنازل دون الاختلاط بالآخرين، للتأكد من عدم إصابتهم وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل والتعاون مع وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، وتوفير جميع أوجه الدعم لإنجاح عمل اللجان بالمرور على المنازل القاطن فيها الوافدين من الخارج لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


جدير بالذكر أنه سبق وأن أصدر محافظ المنوفية قرارا رقم (637 ) لسنة 2020 بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة  لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج وذلك برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي و2 من الأطباء المتخصصين وممثل من التضامن الاجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات.

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