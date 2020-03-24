تعرف على أبرز القطاعات الاقتصادية المتأثرة بأزمة كورونا في مصر.. فيديو

قال الدكتور أحمد عز الدين، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن أهم الأسواق التى تتأثر اقتصاديًا فى مصر هى الأسواق التى لها علاقة قوية بالاستيراد وسلع الرفاهية مثل السيارات والعقارات الكبيرة.





وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادى، خلال حواره ببرنامج " صباح الورد " المذاع على فضائية "ten"، أن كل قطاع بالدولة يتأثر اقتصاديًا على حسب استجابة الناس له.





الباحث والمحلل الاقتصادى أن القطاع العقارى لن يحدث به ركود اقتصادى أكثر مما نحن عليه الآن، مشيرا إلى أن الطلب على السيارات باهظة الثمن مثلا نوع من أنواع الرفاهية، إذًا هذا النوع من السيارات سيتأثر بشكل ملحوظ. وأوضح





وتابع الباحث والمحلل الاقتصادى أن السيارات منها الاستهلاكية ومنها الرفاهية، لافتا إلى أن الطلب على سيارات الرفاهية قليل فى المجتمع لأن فئة معينة فقط هي التي تهتم بها.





وأكد أنه مع انخفاض الفائدة يتم تحريك قطاعات عدة بالدولة، ولكن فائدة البنك المركزى الـ 15% فكرة رائعة لمدة سنة فقط تجعل المواطن يفكر بطريقة عكسية.