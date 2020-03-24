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أخبار البلد

شاهد .. القوات المسلحة تتحرك لمواجهة الاحتكار وتوفر المطهرات والسلع الغذائية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:57 ص
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
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محمد إبراهيم
اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة فى تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وكانت أول الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ جميع المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية.

وفى سياق متصل اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلى، حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التى تٌستخدم فى أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التى تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لجميع فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك فى إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية.
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