محافظ أسيوط: حملات لضبط المخالفين لقرار غلق المحلات والمقاهي بالمراكز والقرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على مواصلة شن الحملات للمرور على المحال العامة والكافيتريات والمقاهي والأسواق والسويقات والصالات الرياضية "الجيم" والمطاعم للتأكد من تطبيق قرار غلق الأسواق التجارية والمحال في المواعيد المحددة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وشدد المحافظ، على تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم فضلًا عن غلق وتشميع المحلات المخالفة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومسئولي البيئة والأزمات ومديرية الأمن ومراكز الشرطة.

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وأضاف المحافظ، أنه تم شن الحملات على الأسواق والمحلات في المواعيد المحددة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحًا ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات فضلًا عن حظر استعمال الشيشة حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى موضحًا أن تلك الحملات كانت بقيادة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ للإشراف والمتابعة للحملات على حي شرق وحي غرب ومركز أسيوط ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام لمراكز الجنوب ، نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمراكز الشمال.





ولفت إلى تخصيص وزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 للتعامل مع وتلقي البلاغات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.





وناشد المحافظ ؛ المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.





واشار إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.