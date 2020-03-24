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أخبار البلد

بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
بدأت وزارة السياحة والآثار أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن أعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم امبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، ومدينة هابو، وحتشبسوت ودير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الاقصر، وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي و منطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو وكنيسة ابي سرجة والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي.

تضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق ومراكز الزوار ودورات المياه والكافيتريات الموجوده بها، بالاضافة الي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربيات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك والدير البحري، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وتمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير وباستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الاثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
بالقاهرة والمحافظات.. السياحة والآثار تطهر وتعقم 17 مقصدا أثريا
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