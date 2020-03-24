وباء كورونا يجبر الدول العربية على مواجهته.. حظر تجوال وإغلاق تجاري واسع

يستمر وباء فيروس كورونا المستجد في حصد مزيد من الأرواح ورفع عدد الإصابات في الوطن العربي اليوم الثلاثاء، وهو ما أدى إلى مزيد من الاجراءات المشددة في عدد الدول العربية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عربية مختلفة.





قالت وزارة الصحة بإقليم كردستان، في بيان، إنها أجرت فحوصات لـ327 حالة، وتبين إصابة 9 منها، هي 8 حالات في مدينة السليمانية وواحدة في أربيل، إضافة إلى حالة وفاة، ما يرفع عدد المصابين إلى 85، بينهم حالتا وفاة و22 تعافي.





وأعلن العراق، مساء أمس الاثنين، تسجيل وفاة جديدة و24 إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأعلنت بغداد، في وقت سابق الاثنين، أن الفيروس إجمالا أودى بحياة 23 شخصا وأصاب 226 آخرين.





وقررت السلطات المركزية في بغداد، قبل يومين، تمديد حظر التجول وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية في عموم العراق حتى 28 مارس الجاري.





وسجلت والمغرب والأردن و قطر ، مساء الاثنين، ارتفاعا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة القطرية في بيان لها، 7 إصابات جديدة بكورونا لتصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 501، مشيرة إلى تسجيل 4 حالات تماثلت للشفاء، من المقيمين والعمالة الوافدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 حالة.





أعلن المغرب، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 143، عقب تسجيل 9 حالات جديدة.





وذكر وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليترفع العدد الإجمالي إلى 128، بينها حالة شفاء واحدة.









وفي الجزائر، بدأ تطبيق بروتوكول علاجي على المصابين بفيروس كورونا، فيما أوقفت تونس مئات الأشخاص لخرقهم حظر التجول، وأغلقت فلسطين الأعمال التجارية جزئيا، ومددت محافظتا كربلاء والنجف العراقيتين حظر التجول، في محاولة لمحاصرة الفيروس.









في الجزائر، أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مساء الاثنين، الشروع في تطبيق بروتوكول علاجي على المصابين بدواء هو مزيج بين الإنتاج المحلي ومواد مستوردة.









وأضاف "بن بوزيد"، خلال مؤتمر صحفي، أن "هذا الدواء يتم وصفه لحالات الإصابة المؤكدة، وهو متوفر بالكميات الكافية"، وحتى الاثنين، سجلت الجزائر 17 حالة وفاة و230 إصابة.





ولم يقدم الوزير تفاصيل عن الدواء، لكن مصادر بقطاع الصحة قالت إن الوزارة أبلغت مسؤولي المؤسسات الصحية بأن الدواء خاص بوباء الملاريا، ويسمى "كلوروكين"، وأظهر نجاعته في معالجة مصابين بـ"كورونا".





وفي تونس، أعلن وزير الداخلية، هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إيقاف 408 أشخاص خرقوا حظر التجول وإجراءات الحجر الصحي العام، بجانب غلق 412 محلا بين مقاهي ومطاعم وملاهي وحانات، لرفضها تطبيق إجراءات الحجر.





وبدأ في تونس، الأحد، تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلد، الذي سجل حتى الاثنين 89 إصابة.









وفي فلسطين، قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إنه "تقرر من الليلة وقف جميع الأعمال التجارية، باستثناء الصيدليات والمخابز، بين السابعة مساء والسابعة صباحا".









وقررت الحكومة، الأحد، منع خروج المواطنين من منازلهم، إلا في حالات الضرورة، لمدة 14 يوما، لمكافحة الفيروس، الذي أصاب 57 شخصا بالضفة الغربية وشخصين بقطاع غزة.





وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60.





وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي "تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسيدة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عدد المصابين إلى 60".





وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 191 حالة حتى الآن.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في مؤتمر صحفي اليوم– إن الحالتين الجديدتين لمخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، لمقيمين من الجنسية الهندية والفلبينية.





وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.



