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أخبار البلد

خوفا من كورونا.. مترو الأنفاق خال من الركاب لأول مرة منذ تشغيله.. شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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رنا أشرف- عدسة : ايهاب أشرف- ندي حمدي
لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا شهد تواجد المواطنين فى مترو الأنفاق اليوم انخفاظا كبيرا بعد  التحذيرات من أن المترو يعتبر بيئة مناسبة لانتقال العدوى.

يعتبر المترو أسهل وأسرع وسيلة للمواطنين للانتقال فى القاهرة الكبرى ولكن الحكومة كانت وما زالت تحذر من التجمعات وخطورتها على نقل العدوى بسرعة كبيرة فالتزم اليوم عدد كبير من المواطنين بقرارات الحكومة وقل عددهم فى المحطات إلى أن أصبح المترو فارغا.

وأعلنت الحكومة غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم.

على أن يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ جميع التدابير اللازمة.
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