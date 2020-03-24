AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بسبب كورونا.. خبر عاجل من البرلمان للمصريين العالقين في الإمارات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:29 م
المصريين بالإمارات
المصريين بالإمارات
Advertisements
أحمد أيمن

صرحت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بأنه وبناءً على طلب العديد من الأسر المصرية العالقة في الإمارات، قامت بالتواصل مع وزير الطيران، ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير وائل جاد، لحل هذه المشكلة من خلال إرسال رحلة استثنائية لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وأضافت غادة عجمي، خلال تصريحاتها، أن السفير بالفعل أجرى التنسيق الفوري بين الخارجية ووزارة الطيران المدني، لتلبية طلبها، وتجهيز رحلة استثنائية، موجهة الشكر لوزارة الخارجية التى لا تتأخر عن تسهيل طلبات المصريين في الخارج، وأيضا وزارة الطيران المدني والتى لا تألو جهدا فى التيسير على المصريين فى الخارج.


وناشدت النائبة، المصريين المقيمين في الإمارات ممن يودون العودة لمصر، التوجه إلى السفارة والقنصليات لتسجيل رغبتهم حسب القواعد المقررة، والجميع جندي مجند في خدمة شعبنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 رحلات يوميا.. تخصيص طائرات لإعادة المصريين من السعودية

وزيرة الهجرة للنواب: رحلات لإجلاء المصريين العالقين في عدد من البلدان

تداعيات كورونا.. الخارجية تنجح في إعادة المواطنين العالقين في السعودية بعد وقف الرحلات.. الهجرة تخصص خطا ساخنا للراغبين في العودة.. والصحة: مزيد من الكواشف السريعة تصل قريبا

رحلة مصرية خاصة تنقل 271 مصريا من الكويت قبل تعليق الطيران

الهجرة تتلقى 9453 شكوى للمصريين العالقين بسبب كورونا

خطوة بخطوة.. كيفية تسجيل المصريين في الخارج بياناتهم فى حال واجهتهم أزمة بسبب كورونا؟

ترشيحاتنا

مسلسل كوري يثير الجدل بمعلوماته حول فيروس كورونا

بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة للجيش والشرطة لمواجهة كورونا

كلام نهائي.. اتحاد الكرة يحسم جدل إلغاء الدوري المصري

رئيس الوزراء : تطبيق قانون الطوارئ على المخالفين

رئيس الوزراء: مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

خالف 3 مواد بآداب المهنة.. جمال شعبان يخضع للتحقيق لوصفه دواء لفيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من اكتشاف إصابتها.. وباء كورونا يودي بحياة مسنة بريطانية

حلبة تزلج على الجليد تتحول إلى مشرحة لحفظ جثث كورونا في إسبانيا

أمريكية تنجب طفلتها خلال تسوقها في محل تجاري شهير.. تعرف على التفاصيل