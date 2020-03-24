بسبب كورونا.. خبر عاجل من البرلمان للمصريين العالقين في الإمارات

صرحت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بأنه وبناءً على طلب العديد من الأسر المصرية العالقة في الإمارات، قامت بالتواصل مع وزير الطيران، ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير وائل جاد، لحل هذه المشكلة من خلال إرسال رحلة استثنائية لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.





وأضافت غادة عجمي، خلال تصريحاتها، أن السفير بالفعل أجرى التنسيق الفوري بين الخارجية ووزارة الطيران المدني، لتلبية طلبها، وتجهيز رحلة استثنائية، موجهة الشكر لوزارة الخارجية التى لا تتأخر عن تسهيل طلبات المصريين في الخارج، وأيضا وزارة الطيران المدني والتى لا تألو جهدا فى التيسير على المصريين فى الخارج.







وناشدت النائبة، المصريين المقيمين في الإمارات ممن يودون العودة لمصر، التوجه إلى السفارة والقنصليات لتسجيل رغبتهم حسب القواعد المقررة، والجميع جندي مجند في خدمة شعبنا.